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Четыре пассажирских вагона сошли с рельсов на станции Куэнга в Забайкалье

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Четыре вагона поезда Новосибирск-Владивосток сошли с рельсов на станции Куэнга Забайкальской железной дороги, сообщает пресс-служба ЗабЖД.

"В 05:38 мск произошел сход четырех вагонов пассажирского поезда №8 сообщением Новосибирск-Владивосток. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в пресс-релизе.

В результате инцидента нарушен габарит соседнего пути, для ликвидации последствий схода задействованы восстановительные поезда со станций Шилка и Зилово и создан оперативный штаб.

Причина схода устанавливается.

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