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Митрополит Иларион заявил о спокойном отношении церкви к протестам в Екатеринбурге

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион заявил, что в Русской православной церкви нет волнения и беспокойства в связи с протестами против строительства храма в Екатеринбурге.

"Хорошо известно, что за этими протестными акциями стоят конкретные оппозиционные силы, которые заинтересованы в том, чтобы расшатать ситуацию в стране, но церковь на это смотрит с присущим ей спокойствием", - сказал иерарх РПЦ в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

"Церковь не заинтересована в том, чтобы разгорались страсти, тем более вокруг строительства храма, поэтому будут найдены компромиссные решения", - отметил митрополит Иларион.

Он напомнил, что жители Екатеринбурга предлагают различные варианты места строительства храма: из тысяч поступивших предложений рассматриваются более 50. "Я думаю, что если диалог будет идти в конструктивном русле, то место для строительства храма будет найдено", - сказал митрополит.

В то же время, добавил он, это не значит, что люди, которые сейчас протестуют, успокоятся. Глава церковного ведомства не исключил, что подобные акции будут и дальше возникать, причем не только в Екатеринбурге, но и в других городах.

Чтобы разрешить конфликт, по его мнению, необходимо научиться вести диалог с гражданским обществом, научиться слышать озабоченности людей, и на эти озабоченности отвечать.

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РПЦ Екатеринбург митрополит Иларион

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