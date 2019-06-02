"Роснефть" построит заправочный комплекс в "Пулково" за 3 млрд рублей

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - "Роснефть" начала строительство топливозаправочного комплекса (ТЗК) в международном аэропорту "Пулково" (Санкт-Петербург), передает корреспондент "Интерфакса" с торжественной церемонии закладки первого камня в фундамент.

Как сообщил в ходе церемонии главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин, инвестиции в проект оцениваются в размере порядка 3 млрд рублей. Проектная мощность ТЗК "Пулково" - 300 тысяч тонн авиакеросина, что составит порядка 50% от годового объема заправок с учетом планов по развитию аэропорта "Пулково".

Проект реализуется дочерними структурами "Роснефти" и Банка ВТБ на базе совместного предприятия ООО "ТЗК Пулково". Работа будет проводиться в два этапа. Первый этап - до 2020 года - предполагает строительство приемно-расходного склада ГСМ на территории аэропорта с подключением к централизованной заправочной системе (ЦЗС). Она будет включать резервуарный парк общей емкостью 8 тысяч кубометров, гидрантную систему на девять мест для стоянки воздушных судов вдоль главного терминала аэропорта, пункт налива в топливозаправщики, насосно-фильтрационную станцию, административно-бытовой корпус с лабораторией, стоянку для топливозаправочных автомобилей, инженерные сети, технологические трубопроводы, технический парк из шести топливозаправщиков и пяти диспенсеров.

Второй этап, срок которого установлен до 2021 года, включает строительство приемного склада ГСМ с межскладским топливопроводом на территории города, который состоит из резервуарного парка общей емкостью восемь тысяч кубометров, железнодорожного пути, эстакады слива на 12 железнодорожных цистерн, служебно-бытового корпуса.

Гидрантная система ТЗК, которая впервые появится в "Пулково", может обеспечить максимально оперативную заправку судна (около пяти минут - подъезд диспенсера к самолету, 14 минут - заправка 10 тонн авиакеросина). Гидрантная система позволит заправлять широкофюзеляжные воздушные суда на 20 минут быстрее, чем с помощью традиционных топливозаправщиков. Такая система осуществляет непрерывную подачу авиационного топлива для заправки воздушных судов любых типов, выполняющих рейсы из главного терминала аэропорта.

В 2016 году правительство Санкт-Петербурга присвоило проекту по строительству топливозаправочного комплекса в международном аэропорту "Пулково" статус стратегического инвестиционного проекта.