Уволенный директор одного из крупнейших центров хирургии задержан по делу о растрате

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в отношении академика РАН Александра Караськова, уволенного приказом Минздрава РФ с поста директора Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ, Новосибирск) имени академика Мешалкина, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

Уголовное дело возбуждено по статьям о соучастии в присвоении средств и растрате (ч.5 ст.33, ст.160 УК РФ), сообщил собеседник агентства.

В настоящее время Караськов задержан. Как ожидается, в среду Центральный суд Новосибирска изберет ему меру пресечения, добавил источник.

Также уголовное дело возбуждено в отношении супруги Караськова Ирины Бойцовой, занимавшей пост директора центра по организационно-клинической работе.

Дело будет объединено в одно производство с делом замдиректора клиники Мешалкина Евгения Покушалова.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

16 мая Минздрав РФ уволил с поста директора НМИЦ Караськова, руководившего клиникой с 1999 года, назначив исполняющим обязанности директора клиники главного внештатного специалиста-трансплантолога Минздрава РФ в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах Александра Чернявского.

Ранее НМИЦ имени Мешалкина несколько раз попадал в поле зрения правоохранительных органов, фигурируя в двух уголовных делах - о картельном сговоре (расследование завершено - ИФ) и о мошенничестве и отмывании денег, в чем обвиняется замдиректора НМИЦ Евгений Покушалов.

Ему предъявлено обвинение по статьям 159 УК РФ (мошенничество) и 171.1 УК РФ (легализация преступных доходов). Речь идет о хищении более 1,3 млрд рублей в 2015-2018 годах при проведении торгов, победа в которых обеспечивалась определенным компаниям.

После задержания Покушалова Караськов неоднократно выступал в защиту своего заместителя, заявляя, что тот не имел отношения к финансово-хозяйственной деятельности клиники.

Караськов - практикующий сердечно-сосудистый хирург, выполняющий все виды операций на сердце и сосудах. Он курирует научные исследование в области кардиохирургии и смежных дисциплинах. Исследования ученого посвящены фундаментальным и прикладным проблемам системы кровообращения.

НМИЦ имени Мешалкина - один из крупнейших в РФ центров, в котором оказывают помощь пациентам, страдающим не только заболеваниями сердечно-сосудистой системы, но и нейрохирургической, онкологической или сочетанной патологией. Ежегодно в центре проводят около 20 тысяч операций. Центр ведет научную работу в сфере клеточных технологий, а также новых биотехнологических расходных материалов для хирургии.