Генпрокуратура потребовала арестовать имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ дополнительно обнаружила у экс-главы Клинского района Московской области Александра Постриганя имущество почти на 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной в понедельник.

"Принято решение об уточнении ранее поданного в Клинский городской суд иска. В итоговой редакции которого прокуроры требуют взыскать в доход государства имущество на 9 млрд рублей, в том числе 1 699 объектов недвижимости (преимущественно земельные участки в Клинском районе) кадастровой стоимостью не менее 4,3 млрд руб., четыре автомобиля стоимостью 9,4 млн руб., а также 4,7 млрд руб. как эквивалент уже отчужденного ответчиками имущества", - сказал Куренной.

16 мая Генпрокуратура подала в суд иск о взыскании имущества Постриганя на 4,3 млрд рублей.

Куренной отметил, что основанием для принятия решения послужили факты, указывающие на участие Постриганя в предпринимательскую деятельность своего сына и использование в его интересах властных полномочий главы района.

Поводом для уточнения иска также стали данные о подконтрольных Постриганю лицах, которые в ходе прокурорско-следственной проверки подтвердили, что являются фиктивными собственниками имущества, зарегистрированного на них Постриганем и его сыном для сокрытия от контролирующих органов, уточнил Куренной.

Бывший чиновник привлечен к уголовной ответственности за превышение должностных полномочий и получении взятки.