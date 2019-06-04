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Вексельберг за полгода не получил ответа от OFAC на петицию о снятии санкций

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Владелец группы "Ренова" Виктор Вексельберг, который в апреле 2018 года был включен в санкционный список США, пока не получил ответа на обращение к американскому регулятору о снятии санкций.

"Мы подали петицию в OFAC, они ее рассматривают", - сказал Вексельберг журналистам.

Он затруднился ответить на вопрос, когда может быть получен ответ на обращение в OFAC. "В этом-то и вся проблема", - заметил бизнесмен.

О факте подачи петиции в OFAC о снятии санкций с Вексельберга стало известно в минувшем декабре.

На днях в беседе с Financial Times Вексельберг подробно остановился на теме санкций. Влияние попадания в SDN List на свою частную жизнь основатель "Реновы", который, по его собственным словам, перевез в США всю семью, оценил как крайне негативное.

"Для меня это тотальный жизненный кризис. Дело не в деньгах и не в бизнесе. Это моя личная ситуация. Для меня весь мир был возможностью. А теперь, что я могу сделать?", - сказал бизнесмен в интервью FT, опубликованном в понедельник. Он выразил сожаление, что факта российского происхождения, наличия крупного состояния и знакомства с президентом Владимиром Путиным теперь достаточно для включения в санкционные списки.

"Конечно, я встречался с Путиным. Но с ним много людей встречалось, и более регулярно, или имели больше тем для обсуждения с ним", - сказал Вексельберг.

Вексельберг и принадлежащая ему "Ренова" попал в SDN List 6 апреля, в день введения максимально жесткого антироссийского санкционного пакета США. Уже в августе, отчитываясь перед Сенатом, чиновники Минфина США заявили, что из-за санкций он потерял $3 млрд, его активы заморозили правительства других стран, а не только США, а "Ренова" была вынуждена расстаться с активами в Швейцарии и Италии.

В октябре 2018 года он заявил, что намерен в суде доказать неправомерность санкций США в свой адрес. В декабре нанятые американские юристы подали петицию об отмене ограничений в OFAC (подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций).

Ренова Виктор Вексельберг

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