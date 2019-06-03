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"Коммерсанту" грозит штраф до 1 млн рублей за разглашение секретов

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В отношении АО "Коммерсантъ" составлен административный протокол о разглашении сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, следует из данных портала Единого информационного пространства столичных мировых судей.

Соответствующий административный протокол (часть 7 статьи 13.15 КоАП РФ) был зарегистрирован 21 мая в мировом судебном участке №389 Басманного района Москвы. Дата рассмотрения материала не уточняется.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях, в случае, если юридическое лицо признается виновным в совершении указанного правонарушения, ему грозит наказание в виде штрафа в размере от 400 тысяч до 1 млн рублей.

В "Коммерсанте" не смогли сообщить о сути претензий к изданию.

По словам генерального директора и главного редактора "Коммерсанта" Владимира Желонкина, о деле ему пока не известно. "В суд нас не вызывали", - сказал он "Интерфаксу".

В свою очередь директор правового департамента "Коммерсанта" Георгий Иванов воздержался от комментариев.

"До получения официальной информации из суда мы не комментируем это дело",- сказал Иванов "Интерфаксу".

Коммерсантъ

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