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"Коммерсантъ" объяснил исчезновение с сайта статьи о поставках Су-35 в Египет

"Коммерсантъ" объяснил исчезновение с сайта статьи о поставках Су-35 в Египет
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Газета "Коммерсантъ" удалила статью о поставке истребителей Су-35 в Египет, так как позже эта информация не подтвердилась; это никак не связано с административным делом о злоупотреблении свободой массовой информации, заявил "Интерфаксу" во вторник источник в издательском доме.

Ранее журнал Forbes обратил внимание на то, что с сайта "Коммерсантъ" исчезла статья о поставке Россией истребителей Су-35 в Египет, предположив, что это может быть связано с административным протоколом, составленным в отношении издания. Однако источник "Интерфакса" в ИД это отрицает.

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"После этой статьи последовали опровержения, и наш дополнительный фактчекинг показал, что информация из этой статьи действительно не подтверждается", - пояснил собеседник агентства.

Авторами снятой с сайта статьи являются бывшие сотрудники редакции "Коммерсанта" Иван Сафронов и Александра Джорджевич.

В свою очередь директор правового департамента "Ъ" Георгий Иванов сообщил "Интерфаксу", что в издательском доме до сих пор не знают, что стало поводом для возбуждения дела.

"Мы только догадываться можем (какой материал вызвал претензии - ИФ), но, поскольку это догадки, мы никак не можем комментировать, так как нет никакой информации из суда, мы ничего не получали", - сказал Иванов.

Накануне стало известно, что в отношении АО "Коммерсантъ" составлен административный протокол о разглашении сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну. В случае, если вина "Коммерсанта" будет доказана, ему грозит штраф от 400 тысяч до 1 млн рублей.

Коммерсантъ

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