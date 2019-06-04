Космический телескоп "Спектр-Р" успел выполнить 98% научной программы

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Российский орбитальный телескоп "Спектр-Р", связь с которым была потеряна в январе, выполнил 98-99% научной программы, сообщили в госкорпорации "Роскосмос".

"Совместная слаженная работа всех участников проекта позволила обеспечить высокую эффективность выполнения научной программы, потери которой составили всего 1-2%", - говорится в сообщении на сайте госкорпорации.

По данным "Роскосмоса", объем собранных телескопом данных составил 4 петабайта.

Связь с телескопом была потеряна в январе. С тех пор специалисты НПО имени Лавочкина пытались восстановить управление аппаратом. 30 мая было принято решение официально завершить проект.

Итоги работы

Как отметили в госкорпорации, по итогам проведенных телескопом наблюдений было опубликовано около сотни научных статей в ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых изданиях.

"Ученым России и других стран предстоит дальнейшая обработка и анализ данных как минимум на протяжении следующих нескольких лет", - добавили в "Роскосмосе".

Отмечается, что ранняя научная программа была завершена в 2013 году, с тех пор "Спектр-Р" работал по открытой научной программе, принимая заявки на основании открытого конкурса.

Благодаря работе телескопа удалось установить, что ядра квазаров как минимум в десять раз ярче чем покалывали наземные наблюдения. Также "Спектр-Р" позволил ученым заметно продвинуться в изучении плазмы. Помимо этого, телескопу удалось открыть новый эффект рассеяния.

"В результате, специалистам по радиоастрономии удалось значительно улучшить теорию межзвездной среды и понимание структуры её неоднородностей... Открытый эффект позволяет не только восстановить характеристики межзвездной среды, но и исправить "испорченное рассеянием изображение", добраться до центра нашей галактики", - отметили в госкорпорации.

Связь с телескопом была утеряна 10 января. Как заявлял "Интерфаксу" советник главы "Роскосмоса" по науке Александр Блошенко, в госкорпорации не считают ситуацию с телескопом форс-мажором.

"Спутник после завершения гарантированного срока работы не стали сводить с орбиты, дали аппарату доработать до конца. Мы не воспринимаем произошедшее как какой-то инцидент или экстренную ситуацию", - отметил он.

В "Роскосмосе" ранее сообщили "Интерфаксу", что гарантийный срок службы аппарата давно истек.

Аппарат "Спектр-Р" разработан в НПО им. Лавочкина и является космической составляющей международного проекта "Радиоастрон". Цель проекта - проведение фундаментальных астрофизических исследований в радиодиапазоне электромагнитного спектра. Наблюдения проводятся с помощью наземных радиотелескопов (более 40) и орбитальной обсерватории "Спектр-Р".

"Спектр-Р" был запущен в 2011 году. Гарантийный срок активного существования истек в 2014 году, после чего космический аппарат продолжил решать целевые задачи", - сказали в пресс-службе.

Научный руководитель проекта "Радиоастрон" Юрий Ковалев сообщил "Интерфаксу", что телескоп выполнил все ключевые научные задачи, стоявшие перед ним.