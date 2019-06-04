В Минкультуры Кабардино-Балкарии прошли обыски
По данным источника "Интерфакса", там изъяли документы о выделении денег телекомпании "НОТР"
Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В Министерстве культуры Кабардино-Балкарии прошла выемка документов, сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.
Следственные действия он связал с нарушениями, которые обнаружили при выделении денег из республиканского бюджета телекомпании "НОТР".
Правоохранительные органы изъяли документы для детального изучения, добавил собеседник агентства.