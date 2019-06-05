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Кассира банка в камчатском селе заподозрили в растрате 2,3 млн рублей

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело против 25-летнего кассира отделения одного из банков в селе Эссо Быстринского района, подозреваемой в хищении более 2,3 млн руб., сообщает в среду пресс-служба управления МВД России по Камчатскому краю.

"Дело возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ "Присвоение и растрата", - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

С заявлением в полицию о хищении денег обратились сотрудники службы безопасности банка, которые выявили недостачу.

О каком банке идет речь, не уточняется.

"Полицейские установили, что в период с января по октябрь 2018 года деньги, принадлежащие кредитному учреждению, похищала операционист-кассир. В общей сложности подозреваемая, отражая в отчетной документации недостоверные сведения, присвоила более 2 млн 300 тыс. руб.", - сказано в сообщении.

Камчатка

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