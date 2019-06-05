Житель Кубани взорвал гранату во время спора из-за денег

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Причиной взрыва в городе Гулькевичи Краснодарского края, в результате которого во вторник вечером были ранены четыре человека, стал бытовой конфликт из-за денежного долга. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник, близкий к следствию.

"По предварительным данным, в 19:43 по московскому времени по улице Луначарского, дом 43 города Гулькевичи гражданин Артур Авакян 1967 года рождения в ходе бытовой ссоры привел в действие ручную гранату неустановленного образца. В результате взрыва пострадали четыре человека, включая самого Авакяна", - сказал источник.

Он также сообщил, что на месте происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили еще две гранаты, которые Авакян привез с собой.

"Потребовалась помощь взрывотехников для обезвреживания гранат неустановленного образца, одна из которых находилась в траве вблизи от указанного адреса, вторая - в багажнике транспортного средства Авакяна", - сказал собеседник агентства.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным следствия, Авакян прибыл к дому знакомой пенсионерки, требуя от ее родственников возврата долга в сумме 800 тыс. рублей. В ходе разбирательств с женщиной и находившимися рядом людьми он выхватил гранату, после чего произошел взрыв.

"В машине Авакяна полицейские обнаружены расписки на сумму 800 тыс. рублей", - уточнил собеседник.

Другой источник, близкий к следствию, сообщил агентству "Интерфакс", что в настоящее время Авакян находится в реанимации Гулькевичской ЦРБ с рваной раной плеча. В ту же больницу поступили две женщины с минно-взрывными ранениями, а также несовершеннолетняя девочка с контузией.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю подтвердили агентству "Интерфакс" информацию о четырех пострадавших при взрыве в городе Гулькевичи.

"В дежурную часть отделения полиции по городу Гулькевичи поступило сообщение о взрыве, предположительно, гранаты на одной из улиц. В результате получили ранения четыре человека, включая несовершеннолетнего ребенка. Пострадавшие госпитализированы", - сказал сотрудник пресс-службы.