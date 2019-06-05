Суд не нашел оскорбления в конверте с картиной "Сдирание кожи с продажного судьи"
Письмо в таком конверте отправил в суд кредитор строительной компании
Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Житель Кубани Станислав Голубев послал в суд письмо в конверте с репродукцией картины средневекового художника Герарда Давида "Сдирание кожи с продажного судьи". В связи с этим суд провел проверку и не нашел в действиях Голубева признаков оскорбления судьи. Об этом "Интерфаксу" сообщил его адвокат Алексей Аванесян.
Голубев является кредитором строительной компании "Сочи-Абсолют". Он направил судье Краснодарского арбитражного суда Андрея Гарбовскому письмо. В нем он попросил привести реестр требований кредиторов в соответствии с требованиями законодательства в рамках дела о несостоятельности этой компании.
Письмо пришло Гарбовскому в конверте с картиной, на которой палач сдирает кожу с живого судьи Сисамна, которого уличили во взяточничестве. Это одна из частей диптиха 1498 года "Суд Камбиса" или "Сдирание кожи с продажного судьи". Нидерландский художник Герард Давид написал ее для зала судебных заседаний в ратуше Брюгге. Сейчас она выставлена в Муниципальной художественной галерее.
"The judgement of Cambyses" by Gerard David, 1498. Sorry to post this. Life is traumatizing at 12 seeing this. History is violent. They skinned people alive in Belgium. Even now, i thought the middle ages were over.. #gerarddavid #paintings #truth #fact #instagood #instacruel #15thcentury #art #cambyses
Чтобы определить, имело ли место неуважительное отношение к суду, Гарбовский потребовал от Голубева, чтобы тот пояснил свои действия. Он решил рассмотреть это вопрос в суде, чтобы определить, есть ли основания для судебного штрафа или передаче материалов в следственные органы.
На заседание 5 мая Голубев не пришел, но передал суду извинения. В письменном заявлении он возложил ответственность за выбор конверта на своего юриста, рассказал Аветисян в фейсбуке.
Пришедшие в суд дольщики-кредиторы "Сочи-Абсолюта" предлагали наказать Голубева, в том числе за нарушение авторских прав художника или музея, добавил он.
Сам Аветисян выступил перед судом, показал, что у него есть такой же конверт и заявил, что изображение само по себе оскорбить не может.
В результате Гарбовский решил, что в действиях Голубева не было нарушений, рассказал адвокат. В пресс-службе суда агентству подтвердили, что судья вынес определение: "Штраф не налагать".