Суд не нашел оскорбления в конверте с картиной "Сдирание кожи с продажного судьи"

Письмо в таком конверте отправил в суд кредитор строительной компании

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Житель Кубани Станислав Голубев послал в суд письмо в конверте с репродукцией картины средневекового художника Герарда Давида "Сдирание кожи с продажного судьи". В связи с этим суд провел проверку и не нашел в действиях Голубева признаков оскорбления судьи. Об этом "Интерфаксу" сообщил его адвокат Алексей Аванесян.

Голубев является кредитором строительной компании "Сочи-Абсолют". Он направил судье Краснодарского арбитражного суда Андрея Гарбовскому письмо. В нем он попросил привести реестр требований кредиторов в соответствии с требованиями законодательства в рамках дела о несостоятельности этой компании.

Письмо пришло Гарбовскому в конверте с картиной, на которой палач сдирает кожу с живого судьи Сисамна, которого уличили во взяточничестве. Это одна из частей диптиха 1498 года "Суд Камбиса" или "Сдирание кожи с продажного судьи". Нидерландский художник Герард Давид написал ее для зала судебных заседаний в ратуше Брюгге. Сейчас она выставлена в Муниципальной художественной галерее.

Чтобы определить, имело ли место неуважительное отношение к суду, Гарбовский потребовал от Голубева, чтобы тот пояснил свои действия. Он решил рассмотреть это вопрос в суде, чтобы определить, есть ли основания для судебного штрафа или передаче материалов в следственные органы.

На заседание 5 мая Голубев не пришел, но передал суду извинения. В письменном заявлении он возложил ответственность за выбор конверта на своего юриста, рассказал Аветисян в фейсбуке.

Пришедшие в суд дольщики-кредиторы "Сочи-Абсолюта" предлагали наказать Голубева, в том числе за нарушение авторских прав художника или музея, добавил он.

Сам Аветисян выступил перед судом, показал, что у него есть такой же конверт и заявил, что изображение само по себе оскорбить не может.

В результате Гарбовский решил, что в действиях Голубева не было нарушений, рассказал адвокат. В пресс-службе суда агентству подтвердили, что судья вынес определение: "Штраф не налагать".