Экс-главу штаба Навального освободили от штрафа за зеленолицую "Родину-мать"

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Верховный суд РФ в среду освободил от наказания бывшего руководителя штаба оппозиционера Алексея Навального в Волгограде Алексея Волкова, который был признан виновным в осквернении монумента "Родина-мать зовет!" и-за появления в соцсети обработанного в фотошопе изображения. Такое решение принято в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Волгоградским областным судом Волков был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, совершенное публично). Приговором ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей. Осужденный обжаловал данный приговор", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что Верховный суд РФ, рассмотрев апелляционную жалобу Волкова, освободил его от наказания ввиду истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности за совершенное им преступление. При этом Волков остается виновным в осквернении монумента.

Как сообщалось, перед открытием штаба Навального в Волгограде его сторонники в марте 2017 года выложили в соцсетях изображение "Родины-матери" с разукрашенным зеленой краской лицом и рукой. После этого группа жителей города потребовала извинений у оппозиционера. Перед его штабом произошла потасовка.

Следователи провели проверку и возбудили уголовное дело по ч.3 ст.354.1 УК РФ (публичное осквернение символов воинской славы России). Следователи установили, что фото в интернете было размещено с помощью электронных устройств, принадлежащих Волкову.