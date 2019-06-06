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Начальника колонии в Копейске задержали из-за взятки

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - В Челябинской области завели уголовное дело на начальника исправительной колонии в Копейске, которого подозревают в получении взятки, сообщает пресс-служба регионального СК.

Дело возбуждено также на его доверенное лицо, которое считают пособником в передаче взятки.

По данным следствия, в 2018 году начальник колонии через посредника получил около 185 тысяч рублей от осужденных. Таким образом они пытались добиться улучшения условий содержания, а также условно-досрочного освобождения.

Оба подозреваемых задержаны.

Копейск

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