Правительство будет стимулировать россиян заводить первого ребенка

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Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в правительстве готовят меры по стимулированию рождения первого ребенка в семьях, но подробности, по ее мнению, раскрывать не время.

"Прорабатываем. Рано еще об этом говорить", - сказала Голикова журналистам, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

В ответ на уточняющий вопрос агентства, есть ли среди этих мер выдача материнского капитала по рождению первого ребенка (а не второго и последующих, как сейчас), вице-премьер снова повторила, что "об этом говорить рано".

3 апреля Голикова в программе "60 минут" на канале "Россия 1" (ВГТРК) признала, что среди мер по стимулированию рождаемости в России обсуждается, в том числе, возможность давать право на материнский капитал после рождения в семье первенца.

"Не буду скрывать, такие варианты тоже обсуждаются", - сказала Голикова. Так она ответила на вопрос ведущей, которая предположила, что стимулировать женщин к рождению может, в том числе, возможность назначения маткапитала после рождения первенца: "Первое, что приходит в голову - давать деньги, тот самый материнский капитал, на первого ребенка".

Сейчас право на материнский (семейный) капитал получают семьи после рождения или усыновления второго ребенка (и последующих детей). Это одна из ключевых мер поддержки рождаемости в России. По данным Пенсионного фонда России, чаще всего деньги материнского капитала семьи предпочитают направлять на улучшение жилищных условий.