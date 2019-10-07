Протоиерей Смирнов попросил полномочий для решения демографической проблемы

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Протоиерей Димитрий Смирнов, глава патриаршей комиссии по делам семьи готов за десять лет решить демографическую проблему в стране и увеличить рождаемость на несколько миллионов человек в год, если получит на это полномочия. Он заявил это в эфире телеканала "Спас".

В первую очередь он считает необходимым изменить отношение россиян к деторождению: "То, что для людей раньше было счастьем, теперь это мука (...) От детей предохраняются, как от бандитов".

Если рождаемость останется на уровне 1,7 ребенка на семью, то "можно с помощью арифмометра посчитать, когда нас не будет ни как народа, ни как нации, ни как носителей русского языка", - предупредил протоиерей. Он также осудил позицию молодежи, которая хочет сначала "пожить для себя" и добавил, что нет ничего важнее, чем "выращивать живые, говорящие цветы, научить их, любить".

Смирнов привел в пример свою прихожанку, мать шестерых детей, которую бросил муж - единственное, о чем она жалела, это о том, что больше никогда не будет беременна.

Ранее протоиерей говорил, что увеличить рождаемость можно за счет учреждения в каждом регионе кадетских корпусов для социальных сирот и набрать туда молодых офицеров, чтобы они заменили мальчикам "беглых отцов" и их воспитывали. Также он предложил ввести требование, чтобы в школах не менее 40% педагогов были мужчинами, поскольку женщины к педагогике не очень склонны. Наконец, для юноши, "если он здоров, не псих, то обязательно армия как школа жизни", - добавил священник.

В результате, считает отец Димитрий, решилась бы еще одна проблема: "Наши прекрасные невесты нашли бы себе женихов, но с условием, чтоб рожать не меньше пяти". Тогда, уверен представитель церкви, "через 20 лет мы бы были самым могучим народом в Европе, и уже б никакие Меркели ничего б не смогли сделать".