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Путин предложил создать открытый банк данных проектов развития

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин выступил за создание международного открытого банка данных с лучшими проектами развития, осуществленными в различных странах.

"Предлагаем подумать о создании открытого доступного банка данных с лучшими практиками и проектами развития. Россия готова разместить на такой информационной платформе свои успешные кейсы в социальной, демографической и экономической сферах и приглашает присоединиться к этой инициативе другие страны и международные организации", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.

Петербургский международный экономический форум пройдет в Экспофоруме на юге Петербурга 6-8 июня.

ПМЭФ Владимир Путин

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