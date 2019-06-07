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Маргариту Симоньян выписали из больницы

Она была госпитализирована накануне после инцидента с юристом ФБК Любовью Соболь

Маргариту Симоньян выписали из больницы
Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Главного редактора Russia Today Маргариту Симоньян выписали из больницы. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Она опубликовала фотографию медицинского документа, на которой видны слова "17 недель. Угроза позднего выкидыша" и "после психоэмоционального стресса".
"Несколько капельниц и строгий медицинский контроль - огромное спасибо врачам", - написала Симоньян.

Симоньян экстренно положили в больницу вечером 6 июня. Перед этим в редакции радиостанции "Эхо Москвы" к ней подходила с камерой юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовью Соболь, которая решила выдвинуться в Мосгордуму. Соболь просила медиаменеджера прокомментировать ситуацию с выделением жилья московским чиновникам, Симоньян отказывалась от беседы и ссылалась на беременность.

Вскоре Симоньян сообщила, что ее госпитализировали. Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов публично перед ней извинился за случившееся. Главред RT ответила, что к радиостанции и Венедиктову у нее нет претензий.

"Любови Соболь, жене и дочери Навального я желаю крепкого здоровья, долгих лет жизни, легких беременностей и побольше детишек, - добавила Симоньян. - Смею надеяться, что, несмотря на улюлюкающую поддержку, Любовь и сама понимает, что поступила нехорошо, и мучается этим. Не надо мучиться. Все мы в молодости делаем ошибки, о которых жалеем. А если не понимает, то поймет. Не на этом свете, так на том".

Маргарита Симоньян Любовь Соболь Мосгордума RT ФБК Алексей Венедиктов Эхо Москвы

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