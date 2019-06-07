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Госпитализированной Маргарите Симоньян сняли капельницу

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Главному редактору телеканала Russia Today сняли капельницу сегодня утром, сообщил главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале.

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"Маргарите Симоньян сняли капельницу. При этом, поскольку беременность 18 недель, врачи предполагают постоянное наблюдение", - написал Венедиктов.

Ранее Симоньян заявила, что была госпитализирована после инцидента с юристом Фонда борьбы с коррупцией Любовью Соболь, попытавшейся взять у нее комментарий в здании "Эхо Москвы".

"Не знаю (насколько все серьезно - ИФ), врачи сказали, то надо оставаться в больнице", - сообщила Симоньян "Интерфаксу" в четверг.

"Пока меня госпитализируют на сутки... Угроза прерывания беременности, что может быть на 18 неделе?", - уточнила Симоньян.

В свою очередь Соболь подтвердила, что действительно пыталась получить у Симоньян комментарий о расследовании Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. По ее словам, Симоньян комментировать расследование отказалась.

Маргарита Симоньян RT Любовь Соболь

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