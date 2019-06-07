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Житель Кубани получил 24 года колонии за расстрел в сельском бильярдном клубе

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Краснодарский краевой суд вынес приговор жителю города Кропоткин (Краснодарский край), расстрелявшему из автомата в 2017 году трех человек из-за дорожного конфликта. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе краевой прокуратуры в пятницу.

"Суд признал 29-летнего Магомедрасула Абдулмеджидова виновным в убийстве трех человек общеопасным способом, покушении на убийство еще пятерых, а также и незаконном обороте оружия", - сказал сотрудник пресс-службы краевой прокуратуры.

Согласно материалам дела, Абдулмеджидов вечером 30 марта 2017 года открыл огонь из автомата по группе мужчин, находившихся около бильярдной на улице Красная в станице Казанская.

На месте погиб 21-летний парень, еще двое мужчин 34 и 19 лет позднее скончались в больнице. Кроме того, пять человек получили огнестрельные ранения.

Суд приговорил Абдулмеджидова к 24 годам заключения в колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы сроком на год и 7 месяцев.

Пресс-служба следственного управления СКР по краю, в свою очередь, сообщила, что инциденту предшествовал конфликт между Абдулмеджидовым и одним из потерпевших по поводу небезопасной, по его мнению, манеры вождения автомобиля.

На следующий день Абдулмеджидов прибыл в бильярдный клуб, чтобы уладить недоразумение, однако разговор не задался и практически сразу перерос в драку. Выбежав из заведения, подсудимый сел в автомобиль, в котором его ждали двое друзей, взял у одного из них автомат АК-74 и из окна начал стрелять по преследовавшим его людям.

Пресс-служба следственного управления СКР также сообщила, что один из друзей Абдулмеджидова - Иван Кухтинов, - ранее был осужден на три года по обвинению в незаконном обороте оружия.

Ранее сообщалось, что водителю машины, из которой стрелял Абдулмеджидов - удалось скрыться от следствия, он был объявлен в федеральный розыск.

Краснодарский край

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