В МВД РФ предложили создать площадки отдыха для транзитных водителей

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Создание специализированных мест отдыха для транзитных водителей повысит безопасность движения на дорогах, считает заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России полковник полиции Олег Понарьин.

"Расстояния между населенными пунктами в регионах достаточно большие, из-за чего существует проблема с транзитными водителями, которые, желая преодолеть это расстояние, разгоняются быстрее и утомляются. Для них отсутствуют условия для отдыха", - сказал Понарьин на встрече с российскими губернаторами в рамках XXIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он подчеркнул важность строительства на федеральных дорогах протяженностью по 200-300 километров многофункциональных зон.

"Не только сотрудники ГИБДД должны оказывать помощь участникам дорожного движения, но также следует привлекать к этой работе медицинских работников и дорожные службы", - заявил замначальника ведомства.

По мнению Понарьина, снижению аварийности на дорогах будет также способствовать ограничение скорости в местах, "где это необходимо".

"Есть предложение, заложенное в национальном проекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги", которое заключаются в том, чтобы не снижать скорость в целом в населенном пункте, а снижать только там, где это необходимо", - добавил полковник полиции.