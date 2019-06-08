"Единая Россия" выдвинула Чибиса кандидатом на выборах мурманского губернатора
Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Мурманское отделение партии "Единая Россия" на конференции в субботу приняло решение выдвинуть в кандидаты на пост главы Заполярья врио губернатора региона Андрея Чибиса, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного отделения партии.
"Большинством голосов, 159 из 176, был выбран Чибис", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что среди претендентов также были глава Кировска Вадим Турчинов, директор мурманской гимназии Ольга Дзюба, вице-спикер регионального парламента Владимир Мищенко.
Чибис был назначен на пост врио губернатора Мурманской области 21 марта. Выборы губернатора Заполярья пройдут 8 сентября.
Андрей Чибис с 2013 по 2019 год работал заместителем министра строительства и ЖКХ.