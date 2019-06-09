Что случилось этой ночью: воскресенье, 9 июня

Домашний арест для Ивана Голунова и "последствия" для технологических компаний

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Никулинский суд Москвы отправил под домашний арест журналиста "Медузы" Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков. Голунова освободили в зале суда. Дело передали в главное следственное управление полиции Москвы, оно находится на личном контроле начальника ГУ МВД России по Москве Олега Баранова. За ходом расследования будут следить Общественная наблюдательная комиссия Москвы и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Обстоятельствами задержания журналиста выразили обеспокоенность в Совете Европы, адвокаты Голунова подадут жалобу в ЕСПЧ по этому поводу.

- Китай пригрозил технологическим компаниям "последствиями", если они будут следовать торговой политике США. От отказа продавать важные технологии пытаются отговорить как американские (Microsoft, Dell и другие), так и другие мировые компании (ARM, Samsung и др).

- Ежегодная специальная программа "Прямая линия с Владимиром Путиным" пройдет 20 июня. Задать свой вопрос можно уже сегодня.

- Парламент Молдавии отправил в отставку двоих глав спецслужб страны и назначил выборы в местные органы власти на 20 июня. Ранее депутаты признали Молдавию "захваченным" государством.