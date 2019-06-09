Дорога борьбы за жизнь

На ПМЭФ были подписаны важные соглашения, определяющие будущее онкологической медицины в России

В онкологическом центре имени Блохина в Москве Фото: ТАСС, Валерий Шарифулин

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В последний день работы Петербургского международного экономического форума было подписано два важных для онкологической медицины документа: соглашение о создании в Калужской области Центра протонной терапии для лечения онкологических заболеваний и Меморандум о сотрудничестве Национального центра радиологии с компанией "Росатом".

Мы публикуем репортаж нашего специального корреспондента Вячеслава Терехова, который присутствовал на церемонии подписания этих документов.

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Последний день работы форума можно смело назвать "Дорога борьбы за жизнь"! Мне на ум пришло это название потому, что и до пленарного заседания на форуме, и после него в одном из павильонов обсуждались вопросы, связанные со здоровьем человека. Во второй половине дня речь шла о борьбе с таким всемирным недугом как рак. Девиз одной из секций форума - "Рак победим". Можно ставить знак вопроса, можно - восклицательный, но ясно, что здесь собрались профессионалы, которые стремятся своей деятельностью в конце этой фразы поставить восклицательный знак. Победим!

Этой теме было посвящено выступление президента Российской академии наук Александра Сергеева.

Александр Сергеев: Для того чтобы окончательно победить рак, надо знать природу этого заболевания. К сожалению, никто в мире пока не может сказать, что им известно, почему появляются эти мутации. Но точно известно, что если рак выявить на ранней стадии развития, то продлить человеку жизнь, не дать болезни развиваться можно. Для этого нужна, безусловно, диспансеризация, а при обнаружении болезни нужна активная борьба с ней уже с помощью современной химии и лучевой терапии и других технологий.

Ученые всех стран объединяйтесь!

Суть документов, подписанных на ПМЭФ, - в создании технологической базы. В частности, Обнинске предполагается совместно со специалистами из Чехии еще один центр протонной терапии. По пропускной способности он в четыре раза будет превосходить Медицинский радиологический научный центр имени А.Ф.Цыба, на базе которого будет строиться новый протонный ускоритель. В создании центра будут участвовать Национальный медицинский исследовательский центр радиологии Минздрава России, "Ростех" и чешская компания Proton Therapy Development. Госкорпорация договорились с компанией финансировать проект поровну.

А ученые Обнинска вносят свой уникальный вклад: мозги, руки, логистику! У них, у единственных в стране, уже есть опыт реального использования протонного ускорителя в медицинских целях. Протонная терапия – это авангард современной ядерной медицины. Преимущество методики состоит в том, что протоны выделяют свою энергию точно в место локации раковой опухоли, не затрагивая здоровые ткани. Это самое эффективное средство лечения определенных типов онкологических заболеваний без хирургического вмешательства.

Но почему с Чехией? На этот вопрос нам ответил генеральный директор Центра академик Андрей Каприн.

Андрей Каприн: У наших коллег из Чехии есть пятилетний опыт работы на таком ускорителе. В Праге расположена одна из ведущих мировых клиник в этой области, поэтому опыт наших коллег важен для нас. Кроме того, физики этой страны наиболее приближены по своей школе к нашим. Некоторые даже заканчивали у нас вузы. Мы предполагаем также совместную работу по усовершенствованию установки, приблизив ее к нашим условиям. У Чешской республики есть хороший центр, но нет условий для дальнейшего развития ядерной медицины. Одним из таких условий и является наличие специальных площадей, которые есть в Обнинске. У этих площадей специфические требования безопасности. Это каньоны. Так называются хорошо забетонированные (толщиной в метр) со всех сторон комнаты. У нас они есть. Как известно, решение об их создании было принято еще в конце сороковых годов прошлого века, в 1948 году. Было построено 17 каньонов, но далеко не все из них, к счастью, были использованы. Некоторые, можно сказать, ждали нас!

Корр.: Но есть и еще одно преимущество, о котором перед подписанием соглашения сказал глава чешской делегации, заместитель министра здравоохранения этой страны Роман Примула. Он подчеркнул, что "выбор партнеров в этом проекте во многом определен известностью и авторитетом академика Каприна и его команды".

Отвлекаясь от темы, не могу не рассказать об одном из участников команды Каприна, Сергея Иванова - доктора наук, директора медицинского радиологического научного центра им А.Ф.Цыба (он входит в этот общий научный кластер). В его институте впервые в мире была сделана уникальная операция - брахитерапия поджелудочной железы. Это вид радиотерапии, когда источник излучения вводится внутрь пораженного органа. Преимущество такого метода лечения рака заключается в возможности подведения максимальных доз лучевой терапии непосредственно на опухолевый очаг при минимальном воздействии на смежные ткани. Источники радионуклидного излучения, таким образом, непосредственно взаимодействуют с опухолью, примыкая к ней. В результате операции обнинским онкологам удалось достичь ремиссии заболевания.

Меморандум о сотрудничестве Национального центра радиологии с "Росатомом" продолжает многолетнее сотрудничество ученых ядерщиков и онкологов. В частности, по налаживанию производства собственных радиоактивных фармацевтических препаратов. Напомним, что за производство и использование йода 125 для брахитерапии коллектив ученых во главе с Каприным получили премию правительства за 2017 год.

Это еще один важный шаг в политике импортозамещения. Йод 125 и другие препараты за рубежом стоят очень дорого. А они нужны для развития ядерной онкологии. Наладив свое производство, мы вытеснили конкурентов в очень большом спектре рынка радиоактивных фармацевтическим препаратов. Использование собственного йода-125 удешевило операции в три раза. Таким образом, симбиоз российских ядерщиков с онкологами решает две задачи: освобождает страну от дорогостоящего импорта и одновременно играет активную роль в борьбе с раковым недугом.

Помимо чисто научных задач, в центре выполняют важную миссию: пока политики ссорятся и разьединяют страны и народы, онкологи объединяются для решения одной общей задачи – борьбы с раковым заболеванием.

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Перед питерским форумом Центр радиологии подписал соглашение с болгарскими коллегами о лечении болгарских пациентов со злокачественными опухолями головы и шеи методом протонной терапии. Кроме лечения, будут проводиться взаимные консультации, разработки научных научных протоколов. Академик Каприн сказал нам, что в планах центра развитие сотрудничества с другими странами и, конечно, со странами ЕврАзЭС.

А сразу после форума академик Каприн и доктор Иванов летят в Венгрию для встреч и переговоров с коллегами.