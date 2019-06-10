Суд в понедельник огласит приговор полковнику Захарченко

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы в понедельник огласит приговор экс-сотруднику антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК), полковнику Дмитрию Захарченко по делу о взятках и воспрепятствовании правосудию.

Заседание назначено 12:00.

Как сообщалось, в прениях сторон гособвинитель попросил приговорить Захарченко к 15,5 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 494 млн 940 тыс. 160 рублей.

Также прокурор предложил лишить подсудимого звания полковника полиции, наград и запретить ему на три года занимать должности в правоохранительных органах и органах власти.

Защита и сам Захарченко настаивали на оправдательном приговоре ввиду отсутствия в его действиях события и состава преступлений.

В последнем слове полковник подчеркнул, что не виновен и что не совершал те преступления, которые ему вменяют.

"У Цоя есть песня - "Перемен требуют наши сердца". Она настолько отражает действительность. Я прошу, ваша честь, перемен в моей жизни - перемен в месте жительства, прошу выпустить меня на свободу", - сказал Захарченко.

Бывшему врио начальника управления "Т" ГУЭБиПК Дмитрию Захарченко вменяется получение взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и воспрепятствование осуществлению правосудия (ч. 3 ст. 294 УК РФ). С 10 сентября 2016 года он находится под стражей.

Согласно обвинительному заключению, в 2014 году Захарченко и его предполагаемый сообщник - бывший сотрудник ФСБ Дмитрий Сенин - в составе организованной группы, которую возглавлял полковник, получили $800 тыс. от бенефициара сети рыбных ресторанов "Ла Маре" Мехди Дусса.

По версии обвинения, с целью давления и вымогательства взятки Захарченко организовал в отношении предприятий бизнесмена проверочные мероприятия, в том числе с участием сотрудников ГУЭБиПК. При этом, следует из обвинительного заключения, полковник и Сенин изначально требовали у Дусса $5 млн.

Кроме того, как установило следствие, после передачи указанной суммы Захарченко "за совершение действий и бездействия, используя авторитет занимаемой должности", получил от Дусса 50-процентную дисконтную карту сети ресторанов "Ла Маре", с помощью которой при посещении заведений сети сэкономил более 3 млн рублей, получив таким образом от бизнесмена еще одну взятку.

В обоих случаях посредником между Захарченко и Дуссом выступал бывший высокопоставленный сотрудник МВД Алексей Лаушкин, говорится в обвинительном заключении.

Также, полагает обвинение, в 2016 году полковник предупредил финансового директора "Нота-банка" Галину Марчукову о предстоящих обысках.

Свою вину Захарченко не признает ни по одному из эпизодов и называет возбужденные против него уголовные дела "фейковыми".

К рассмотрению дела Захарченко столичный Пресненский суд приступил 2 августа 2018 года.

Захарченко получил известность после того, как в 2016 году в квартире его сводной сестры были обнаружены наличные денежные средства в различной валюте на общую сумму около 8 млрд рублей.