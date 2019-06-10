Мужчина застрелил семью из трех человек в Якутии

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В ходе конфликта с соседями по даче 60-летний житель Нерюнгринского района совершил убийство трех человек, в том числе несовершеннолетнего подростка, сообщает пресс-служба МВД по Якутии.

"9 июня подозреваемый застрелил 38-летнего мужчину, его 39-летнюю беременную жену, а также их 14-летнюю дочь. Сегодня утром в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции и Росгвардии подозреваемый был установлен и блокирован в одном из домов в районе дач поселка Угольный", - говорится в сообщении.

Согласно пресс-службе, мужчина выстрелил несколько раз в сторону сотрудников полиции, после чего покончил жизнь самоубийством. Среди правоохранителей пострадавших нет.

Расследование проводит Следственный комитет Якутии.