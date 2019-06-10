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Правительство предложило отменить штрафы для госорганизаций

Такое же предложение было в проекте КоАП, который Дума рассматривала в 2015-2016 годах, но так и не приняла

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Правительство предложило отказаться от административных штрафов для органов государственной власти, местного самоуправления, казенных учреждений и государственных внебюджетных фондов как юридических лиц и наказывать только отдельных чиновников. Об этом говорится в новой концепции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), опубликованной на сайте правительства.

Эти поправки авторы проекта объяснили правовым статусом таких учреждений, которые ведут деятельность только в рамках бюджетного финансирования и не могут самостоятельно распоряжаться деньгами.

Ранее такое предложение было в проекте КоАП, который в 2015-2016 годах разрабатывали в Госдуме. Бизнес выступал против, указывая, что такие изменения поставили бы в неравное положение госорганы и частные предприятия. Депутаты успели одобрить соответствующий законопроект в первом чтении, однако затем его отклонила Дума VII созыва.

Правительство одобрило концепцию нового КоАП в начале июня на совещании под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева. Концепция предполагает разделение административного законодательства на материальное и процессуальное.

Дмитрий Медведев Госдума правительство КоАП

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