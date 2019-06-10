Венедиктов намерен добиться встречи с Голуновым

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Председатель комиссии Общественной палаты Москвы по развитию гражданского общества и общественному контролю Алексей Венедиктов хочет создать на базе палаты группу по наблюдению за уголовным преследованием корреспондента "Медузы" Ивана Голунова и с ее помощью добиться разрешения на встречу с журналистом, который сейчас находится под домашним арестом.

"Идея заключается в том, но мне ее еще надо обсудить (на заседании комиссии ОП - ИФ), потому что я один могу встречаться с кем угодно, но у меня не хватает компетенций. Я хочу создать группу, которая встретится отдельно с Барановым (Олег Баранов - глава ГУ МВД по Москве - ИФ), с главой полиции, скажем, через неделю, и туда пригласить Москалькову (уполномоченного по правам человека - ИФ)", - сказал Венедиктов журналистам в понедельник.

Также, по его словам, в рабочую группу предполагается включить генерал-майора полиции в отставке, члена ОП Ольгу Кириллову.

"И чтобы нам дали разрешение встретиться с Иваном, чтобы следователь дал - для этого нужно разговаривать опять же со следователями", - добавил Венедиктов.

"Я хочу, чтобы эта группа могла продолжать наблюдать, встречаясь и с руководством (полиции - ИФ) и с обвиняемым (журналистом - ИФ), если следователь даст добро", - сказал Венедиктов.

Ранее в понедельник комиссия, которую возглавляет Венедиктов, дала ему мандат для поручительства от Общественной палаты Москвы за Голунова. Как сообщалось, ранее Венедиктов подписал поручение как замглавы ОП.

Теперь Венедиктов намерен просить полицейское следствие дать ему возможность поговорить с Голуновым в качестве замглавы ОП. "Я, поскольку у меня теперь есть право, завтра напишу генерал-лейтенанту Баранову, начальнику ГУВД, с просьбой содействовать встрече, во-первых, с ним... с тем, чтобы нас допустили поговорить с Иваном", - сообщил председатель комиссии.

По его словам, он намерен узнать у журналиста, как тот себя чувствует. "Я видел его в больнице, он был абсолютно изможденным. Я не стал к нему там подходить... Я хочу понять, как его задержали, мы же не знаем...",- сказал Венедиктов.

Задержание журналиста

Голунов был задержан 6 июня "в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО на Цветном бульваре", сообщили в полиции. По версии следствия, Голунов "совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере" (ч. 3 ст. 30 - п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). В субботу, 8 июня, ему предъявили обвинение.

В тот же день Никулинский суд Москвы отказался заключить журналиста под стражу и избрал ему в качестве меры пресечения домашний арест сроком до 7 августа.

Журналист заявил в суде, что считает себя невиновным и связывает уголовное преследование со своими публикациями о похоронном бизнесе, по поводу которых он ранее получал угрозы.

Задержание Голунова вызвало широкий общественный резонанс.