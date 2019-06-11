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Глава МЧС РФ заявил о нехватке спасательной авиации на все регионы страны

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Авиации МЧС России не хватает, чтобы обеспечить прикрытие всех регионов России, заявил глава МЧС Евгений Зиничев во вторник.

"Авиация. Существующая численность и ее состояние недостаточны, чтобы обеспечить прикрытие всех регионов страны. Особенно отмечается недостаток в тяжелых транспортных самолетах", - сказал Зиничев на "правительственном часе" в Совете Федерации.

Зиничев также отметил, что в 2017 и 2018 годах плановый ремонт вертолетов МЧС РФ не проводился из-за недостатка средств.

Кроме того, глава МЧС сказал, что почти треть пожарно-спасательной техники в России выработала ресурс и требует замены. "Если не учитывать технику, которая эксплуатируется сверх установленного ресурса, то реальная обеспеченность боевых подразделений составляет всего 58%", - сказал Зиничев.

По его словам, потребность в современных образцах техники в МЧС составляет более 18 тысяч единиц.

"В 2019 году МЧС планирует купить в рамках существующих лимитов около 400 пожарно-спасательных автомобилей, что не перекрывает естественной убыли техники, которая составляет около 1500 единиц", - отметил он.

Также Зиничев заявил, что половина всей боевой экипировки пожарных и пожарно-технических подразделений выработала свой срок и нуждается в замене.

МЧС РФ

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