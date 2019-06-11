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Кафе для заключенных появилось в колонии под Калининградом

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В Калининградской области на территории исправительной колонии №8 открылось первое в регионе кафе для осужденных, сообщила пресс-службе регионального УФСИН.

"Интерьер кафе оформлен в морском стиле, выбранном и исполненном осужденными совместно с администрацией учреждения. Там в непринужденной уютной обстановке посетители могут отпраздновать свой день рождения, просмотреть спортивные матчи или просто отдохнуть после трудового дня", - говорится в сообщении.

По словам сотрудников колонии, желание посетить кафе послужит дополнительным стимулом к примерному поведению, добросовестному отношению к труду, положительно повлияет на микроклимат учреждения и эмоциональную стабильность осужденных.

Побывать в данном заведении осужденные могут по предварительной записи в соответствии с распорядком дня за счет средств, имеющихся на их лицевых счетах.

В меню кафе входят курица-гриль, овощные блюда, копченная скумбрия и сало, безалкогольные напитки, хлебобулочные и другие изделия. Большая часть блюд готовится из продуктов, произведенных в учреждении. В будущем предполагается расширение ассортимента в зависимости от спроса.

Калининградская область ФСИН

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