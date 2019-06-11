Поиск

ФСБ и "Яндекс" пока не пришли к согласию по поводу требования ключей шифрования

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - "Яндекс" и ФСБ продолжают дискуссию по вопросу о предоставлении спецслужбе ключей шифрования, но к окончательному согласию они пока не пришли, сообщили "Интерфаксу" два источника, знакомых с ходом переговоров.

"Яндекс" и ФСБ, действительно, находятся в диалоге, но окончательного решения не найдено. Дьявол кроется в деталях", - сказал собеседник "Интерфакса" во вторник.

В России"Яндекс" предложил выполнять "закон Яровой", не нарушая права пользователей"Яндекс" предложил выполнять "закон Яровой", не нарушая права пользователейЧитать подробнее

По его словам, "с точки зрения действующего законодательства у ФСБ есть все основания требовать у компании ключи шифрования от трафика".

Другой источник подтвердил эту информацию. При этом он добавил: "Стороны далеко продвинулись в процессе переговоров, но универсальное решение найти будет сложно".

Пресс-секретарь "Яндекса" Илья Грабовский заявил "Интерфаксу", что "ему нечего добавить к ранее озвученному комментарию".

Ранее сообщалось, что ФСБ запросила у сервисов "Яндекса" - "Яндекс. Почты" и "Яндекс. Диска" - ключи шифрования данных пользователей. По данным газеты РБК, за предоставленное ФСБ время компания не передала ей ключи.

За отказ предоставить ключи шифрования в России был заблокирован мессенджер Telegram. Претензии российских властей к Telegram возникли в 2017 году в связи с отказом компании исполнять приказ ФСБ России о передаче спецслужбе ключей для дешифровки сообщений.

Закон vs приватность

5 июня компания "Яндекс" заявила, что исполнение требования законодательства о предоставлении спецслужбам необходимой информации возможно без нарушения прав пользователей на приватность.

"В законе говорится о предоставлении информации, "необходимой для декодирования сообщений", из него не следует требование о передаче ключей, которые необходимы для расшифровки всего трафика. Цель закона - соблюдение интересов безопасности, и мы полностью разделяем важность этой цели", - напомнили в компании.

"При этом исполнение закона возможно без нарушения приватности данных пользователей. Мы считаем важным соблюдать баланс между безопасностью и приватностью пользователей, а также учитывать принципы равноприменимости регулирования для всех участников рынка", - подчеркнули в "Яндексе".

ФСБ Яндекс

Новости

Медведев предсказал сокращение рабочей недели до четырех дней

Медведев предсказал сокращение рабочей недели до четырех дней

В Москве задержан мужчина, устроивший погром в редакции "Сноба"

Четверо новых фигурантов дела о загрязнении нефти оказались сотрудниками "Транснефть-Дружбы"

Четверо новых фигурантов дела о загрязнении нефти оказались сотрудниками "Транснефть-Дружбы"

Бари Алибасов вышел из искусственной комы

Бари Алибасов вышел из искусственной комы
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

В Кремле сочли, что марш в поддержку Голунова испортит праздничную атмосферу 12 июня

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

В Кремле опровергли слухи о попытках уладить дело Голунова до "прямой линии"

В Кремле опровергли слухи о попытках уладить дело Голунова до "прямой линии"

В Грозном начали проверку из-за видео драки школьников с полицейскими

В Грозном начали проверку из-за видео драки школьников с полицейскими
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Защита обжаловала домашний арест Голунова

Защита обжаловала домашний арест Голунова
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Чайка пообещал Матвиенко лично проконтролировать ход "дела Голунова"

Роспотребнадзор предложил запретить пластиковые пакеты и уничтожение продуктов

Роспотребнадзор предложил запретить пластиковые пакеты и уничтожение продуктов
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');