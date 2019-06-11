ФСБ и "Яндекс" пока не пришли к согласию по поводу требования ключей шифрования

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - "Яндекс" и ФСБ продолжают дискуссию по вопросу о предоставлении спецслужбе ключей шифрования, но к окончательному согласию они пока не пришли, сообщили "Интерфаксу" два источника, знакомых с ходом переговоров.

"Яндекс" и ФСБ, действительно, находятся в диалоге, но окончательного решения не найдено. Дьявол кроется в деталях", - сказал собеседник "Интерфакса" во вторник.

По его словам, "с точки зрения действующего законодательства у ФСБ есть все основания требовать у компании ключи шифрования от трафика".

Другой источник подтвердил эту информацию. При этом он добавил: "Стороны далеко продвинулись в процессе переговоров, но универсальное решение найти будет сложно".

Пресс-секретарь "Яндекса" Илья Грабовский заявил "Интерфаксу", что "ему нечего добавить к ранее озвученному комментарию".

Ранее сообщалось, что ФСБ запросила у сервисов "Яндекса" - "Яндекс. Почты" и "Яндекс. Диска" - ключи шифрования данных пользователей. По данным газеты РБК, за предоставленное ФСБ время компания не передала ей ключи.

За отказ предоставить ключи шифрования в России был заблокирован мессенджер Telegram. Претензии российских властей к Telegram возникли в 2017 году в связи с отказом компании исполнять приказ ФСБ России о передаче спецслужбе ключей для дешифровки сообщений.

Закон vs приватность

5 июня компания "Яндекс" заявила, что исполнение требования законодательства о предоставлении спецслужбам необходимой информации возможно без нарушения прав пользователей на приватность.

"В законе говорится о предоставлении информации, "необходимой для декодирования сообщений", из него не следует требование о передаче ключей, которые необходимы для расшифровки всего трафика. Цель закона - соблюдение интересов безопасности, и мы полностью разделяем важность этой цели", - напомнили в компании.

"При этом исполнение закона возможно без нарушения приватности данных пользователей. Мы считаем важным соблюдать баланс между безопасностью и приватностью пользователей, а также учитывать принципы равноприменимости регулирования для всех участников рынка", - подчеркнули в "Яндексе".