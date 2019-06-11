Тело третьего погибшего при взрыве извлечено на танкере в Махачкале

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Спасатели извлекли тело третьего погибшего в результате взрыва на танкере в Махачкале, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минздрава Дагестана.

"Извлекли тело третьего погибшего в результате происшествия в Махачкалинском морском торговом порту. Трое пострадавших находятся в республиканской клинической больнице, один по-прежнему находится в крайне тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, во вторник на танкере в Дагестане взорвалась газовоздушная смесь. В результате происшествия три человека погибли и еще трое госпитализированы.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).