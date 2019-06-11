Поиск

Тело третьего погибшего при взрыве извлечено на танкере в Махачкале

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Спасатели извлекли тело третьего погибшего в результате взрыва на танкере в Махачкале, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минздрава Дагестана.

"Извлекли тело третьего погибшего в результате происшествия в Махачкалинском морском торговом порту. Трое пострадавших находятся в республиканской клинической больнице, один по-прежнему находится в крайне тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, во вторник на танкере в Дагестане взорвалась газовоздушная смесь. В результате происшествия три человека погибли и еще трое госпитализированы.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Махачкала

Новости

Медведев предсказал сокращение рабочей недели до четырех дней

Медведев предсказал сокращение рабочей недели до четырех дней

В Москве задержан мужчина, устроивший погром в редакции "Сноба"

Четверо новых фигурантов дела о загрязнении нефти оказались сотрудниками "Транснефть-Дружбы"

Четверо новых фигурантов дела о загрязнении нефти оказались сотрудниками "Транснефть-Дружбы"

Бари Алибасов вышел из искусственной комы

Бари Алибасов вышел из искусственной комы
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

В Кремле сочли, что марш в поддержку Голунова испортит праздничную атмосферу 12 июня

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

В Кремле опровергли слухи о попытках уладить дело Голунова до "прямой линии"

В Кремле опровергли слухи о попытках уладить дело Голунова до "прямой линии"

В Грозном начали проверку из-за видео драки школьников с полицейскими

В Грозном начали проверку из-за видео драки школьников с полицейскими
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Защита обжаловала домашний арест Голунова

Защита обжаловала домашний арест Голунова
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Чайка пообещал Матвиенко лично проконтролировать ход "дела Голунова"

Роспотребнадзор предложил запретить пластиковые пакеты и уничтожение продуктов

Роспотребнадзор предложил запретить пластиковые пакеты и уничтожение продуктов
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');