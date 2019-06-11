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МВД предложило дополнительный тест для выявления пьяных за рулем

В предложении есть новые критерии признаков опьянения

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - МВД предложило делать экспресс-анализ слюны для выявления пьяных водителей, чтобы объективнее оценивать их состояние. Отказ от водителя от такой проверки не повлечет правовых последствий.

Министерство подготовило проект постановления правительства РФ с предложением. Он меняет Правила освидетельствования автомобилистов, добавляя анализ к уже существующим тестам.

В пояснительной записке авторы законопроекта отмечают, что поправки дополняют предусмотренные Правилами признаки опьянения еще двумя критериями, такими, как "наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе, определяемое техническим средством индикации" и "положительные показания средства (экспресс-теста) обнаружения наркотических веществ в слюне".

По мнению специалистов МВД, результаты этих тестов будут достаточными основаниями, чтобы водитель прошел освидетельствование с использованием технических средств. Кроме того, тесты помогут точнее определить состояние опьянения в сложных для этого обстоятельствах и исключить необоснованные процедуры освидетельствования.

Экпресс-тесты будут закупаться в рамках федерального проекта "Безопасность дорожного движения".

МВД

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