"Cиние ведерки" оценили идею экспресс-анализа слюны водителей

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Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Автомобилисты приветствуют предложенный МВД дополнительный вид экспресс-тестирования водителей на алкоголь и наркотики, но призывают учитывать коррупционные риски.

Как заявил "Интерфаксу" координатор Общества "синих ведерок" Петр Шкуматов, "инициатива МВД понятна и достаточно давно назрела".

"Количество водителей, пойманных в состоянии наркотического опьянения, растет, и это при том что процедура обнаружения таких веществ весьма громоздкая и занимает много времени", - сказал Шкуматов.

Метод же, предложенный МВД, по его словам, заключается просто в нанесении слюны на бумажную полоску-тестер, которая в зависимости от наличия алколоидов приобретает определенный цвет. "В зависимости от цвета принимается решение о направлении на медицинское освидетельствование", - сказал Шкуматов.

Однако, отметил он, для наркотических и лекарственных средств по аналогии со спиртными напитками "давно пора ввести допустимую погрешность в определении, которая на сегодняшний день составляет "ноль промилле".

Со своей стороны глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев также отметил эффективность предлагаемого метода определения состояния водителей.

"Идея не нова, она очень активно используется во всем мире, но в нашей стране это может принести как положительный эффект, так и огромную коррупционную составляющую, если сотрудники ГИБДД будут предлагать тестирование бесконтрольно", - сказал Канаев "Интерфаксу", предложив учесть этот аспект.

Полоски для водителей

Накануне МВД разместило на портале общественной экспертизы правовых актов проект поправок в Правила освидетельствования автомобилистов, предложив дополнить процедуру выявления пьяных водителей экспресс-анализом слюны.

В пояснительной записке авторы законопроекта отметили, что поправки дополняют предусмотренные Правилами признаки опьянения еще двумя критериями, такими, как "наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе, определяемое техническим средством индикации" и "положительные показания средства (экспресс-теста) обнаружения наркотических веществ в слюне".

В МВД считают, что положительный результат таких тестов будет достаточным свидетельством опьянения водителя и основанием для последующей процедуры его медицинского освидетельствования.

В полиции заявили, что "отказ водителя от такой проверки не повлечет наступление каких-либо правовых последствий".