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Более 400 человек эвакуировали из-за пожара в спортшколе в Нижегородской области

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Возгорание произошло в спортивной школе олимпийского резерва по самбо в городе Кстово Нижегородской области в среду, сообщает региональное ГУ МЧС.

Сообщение о происшествии поступило в 10:30 по Москве. Прибывшие на место пожарные увидели задымление на кровле здания. Выяснилось, что горит купольная часть музея учреждения, который, по предварительным данным, находится на ремонте.

Как рассказали в МЧС, была проведена эвакуация 427 человек, в том числе 230 детей, погибших и пострадавших нет.

В 11:24 по Москве было ликвидировано открытое горение купола музея на площади 100 м.кв.

ГУ МЧС уточняет, что на работу спортшколы происшествие не повлияло, в настоящее время все эвакуированные из здания возвращаются обратно.

Нижегородская область МЧС

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