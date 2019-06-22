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Кровля жилого дома загорелась в Челябинской области

Площадь пожара составляет 1000 квадратных метров

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - В городе Сатка Челябинской области горит кровля жилого дома, площадь пожара составляет 1000 квадратных метров, сообщает региональное главное управление МЧС России.

"22 июня в 00:49 (21 июня 22:49 по Москве) поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: город Сатка, ул. Кирова 12. На 01:32 (21 июня 23:52 по московскому времени) площадь горения составила 1000 квадратных метров", - сообщает ведомство.

Уточняется, что до прибытия спасателей из дома самостоятельно эвакуировались 60 человек. Спасатели вывели еще 15 человек. Никто из жителей дома, по предварительным данным, не пострадал.

Для жителей дома развернуты два пункта временного размещения.

Челябинская область

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