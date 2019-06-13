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В челябинском нацпарке "Таганай" полностью сгорел музей природы

Здание могли поджечь

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - В Челябинской области в национальном парке "Таганай" полностью сгорело здание музея природы вместе с экспонатами, сообщила пресс-служба парка.

По предварительным данным, огонь начал распространяться снаружи здания, возле одной из кладовых. Это позволяет предположить, что пожар возник в результате поджога, считают в администрации учреждения.

Деревянное здание с тремя пристройками сгорело вечером 12 июня. Пожарная сигнализация сработала в 22:40 по местному времени, пожарных вызвали заметившие дым госинспекторы, дежурившие в центральной усадьбе парка.

Директор нацпарка Алексей Яковлев назвал гибель сгоревших экспонатов невосполнимым уроном. "Особо ценных в материальном смысле среди них не было, но их ценность для национального парка очень велика. В музее хранилась книга с 40 тысячами подписей, собранных в свое время жителями Челябинской области в поддержку создания "Таганая", чучела, минералогическая коллекция, дневники наблюдений", - напомнил он, его слова приводятся в пресс-релизе.

Огонь также повредил припаркованные во дворе музея два квадроцикла, "УАЗ" и снегоход.

Материальный ущерб подсчитывается.

Национальный парк "Таганай" создали в 1991 году в западной части Челябинской области. Его территория превышает 56 га, на ней есть реликтовые леса, каменная река, горная тундра, старые минеральные копи. Музей природы в парке открыли в 1999 году. В нем были три крупных экспозиции - ботаническая, зоологическая и коллекция минералов. Там хранилось более 200 образцов различных горных пород и минералов, которые встречаются на Таганае - гранат, аметист, малахит и другие.

Челябинская область Таганай

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