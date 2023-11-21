В Челябинске чиновника Минприроды арестовали по делу о взятке

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Челябинска до 10 января поместил под стражу замдиректора одного из департаментов федерального Министерства природных ресурсов и экологии Алексея Яковлева, сообщили "Интерфаксу" в суде.

О его аресте ходатайствовал следователь по особо важным делам четвертого отдела ГСУ СКР.

В правоохранительных органах "Интерфаксу" рассказали, что чиновника подозревают в получении взятки от его преемницы на должности директора нацпарка "Таганай".

"Челябинское УФСБ вскрыло факт получения Яковлевым взятки в сумме более 1 млн рублей от нынешнего руководителя нацпарка Эльвины Новоселовой, деньги передавались за протекцию по службе", - отметил собеседник агентства.

По его сведениям, 20 ноября сотрудники регионального УФСБ задержали чиновника в аэропорту "Шереметьево", когда он собирался вылететь из Москвы, и доставили в Челябинск для следственных действий по уголовному делу по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки) и избрания меры пресечения.

Новоселова привлечена к уголовной ответственности по ч.5 ст.291 УК (дача взятки), добавил источник агентства. Ей меру пресечения еще не выбрали.

Алексей Яковлев занимал должность директора нацпарка "Таганай" (Челябинская область) до декабря 2021 года. Затем он был назначен на должность заместителя директора департамента госполитики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды.