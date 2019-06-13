"Угонщика" самолета Сургут - Москва признали невменяемым

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Эксперты признали невменяемым пассажира рейса Сургут - Москва Павла Шаповалова, которого будут судить за попытку угона самолета в январе этого года, сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте.

"В соответствии с заключением комплексной стационарной психолого-психиатрической судебной экспертизы мужчина признан невменяемым, страдающим психическим расстройством.(...) Уголовное дело направлено в суд для применения принудительной меры медицинского характера", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 22 января пассажир рейса Сургут - Москва Шаповалов во время полета потребовал развернуть лайнер и лететь в Афганистан. Командир воздушного судна принял решение совершить посадку в Ханты-Мансийске, где "угонщика" задержали сотрудники спецслужб.

На видео допроса, которое распространил СКР после его задержания, Шаповалов, отвечая на вопрос, почему он хотел попасть именно в Афганистан, сказал: "Это не так все просто, как кажется с первого раза". "Мне туда (в Афганистан) вообще не надо было лететь", - добавил мужчина. При этом он отрицал, что принимал наркотики или психотропные вещества перед посадкой на борт.

Было возбуждено уголовное дело по п. "в" ч.2 ст.211 УК РФ (угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия). 23 января суд арестовал Шаповалова. В мае Шаповалова перевели в психиатрическую больницу Екатеринбурга.

Ранее мужчина был судим за порчу имущества.