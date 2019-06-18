Рейс из Новосибирска задержали из-за недовольства пассажиров самолетом

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Красноярская транспортная прокуратура проводит проверку по факту задержки рейса авиакомпании "Azur air" из Новосибирска в Паттайю (Таиланд) в понедельник вечером, сообщили агентству "Интерфакс" в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Проверка проводится на предмет соблюдения требований безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров.

Пассажирский "Боинг" должен был вылететь из Новосибирска в 22:00 по местному времени, однако при запуске двигателя потребовалось дополнительное время для перенастройки оборудования.

"15 из 237 пассажиров отказались лететь на неисправном, по их мнению, судне. Из-за того, что на их высадку из самолета и выдачу багажа также потребовалось дополнительное время, технически исправный самолет вылетел с 222 пассажирами на борту в 23:27", - сказал собеседник агентства.

По информации прокуратуры, самолет благополучно долетел в пункт назначения.