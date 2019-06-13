У судозавода "Янтарь" возникли сложности с траулерами для Дальнего Востока из-за санкций

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" (входит в АО "Объединенная судостроительная корпорация", ОСК) из-за введенных санкций испытывает трудности со строительством рыболовецких траулеров для рыбаков Камчатки, сообщил "Интерфаксу" представитель предприятия.

Речь идет о судах "Ленинец", "Командор" и "Ударник" для "Рыболовецкого колхоза им. Ленина" (Петропавловск-Камчатский), готовность которых к настоящему времени составляет 95%, 80% и 70% соответственно.

"Строительство идет с проблемами, так как партнеры из Норвегии отказались от некоторых своих обязательств из-за санкций. Они не стали разделять военное и гражданское судостроение, что несколько сдерживает ход строительства судов, так как вместо полноценного сотрудничества приходится искать альтернативные варианты решения целого ряда проблем", - отметил представитель верфи.

В частности, по его словам, норвежские поставщики системы транспортировки рыбы отказались выполнять пусконаладочные работы на судах. При этом все оборудование на суда поставлено в полном объеме. "Сейчас мы прорабатываем всевозможные варианты, ищем решение этого вопроса как среди российских, так и среди иностранных компаний", - сообщил представитель судозавода.

Он уточнил, что головной траулер "Ленинец" в настоящее время находится на финальном этапе швартовных испытаний, все основное оборудование смонтировано, закрыты почти все построечные удостоверения, и главная задача на июнь текущего года - выход судна на ходовые испытания.

Проблемные суда

Как сообщалось ранее, контракт на строительство трех траулеров-сейнеров проекта SK-3101R был подписан ПСЗ "Янтарь" и "Рыбколхозом им. Ленина" в январе 2016 года.

Головной траулер проекта "Ленинец" заложен в июле 2016 года, спущен на воду в ноябре 2017 года. Его передача заказчику была запланирована на I квартал 2019 года. Два других судна серии - "Командор" и "Ударник" - также спущены на воду и готовятся к началу швартовных испытаний.

Проект кошелькового траулера-сейнера SK-3101R разработан норвежской Skipskompetanse AS. Длина судна - 50,6 м, ширина - 12 м, мощность главного двигателя - около 2,2 МВт. Конструкция предусматривает работу донным и пелагическим тралами, снюрреводом и кошельковой сетью. Основная особенность судна - возможность хранения улова в танках с охлаждаемой морской водой (RSW).

"Янтарь" специализируется на строительстве военных кораблей и гражданских судов различного класса спусковым весом до 10 тыс. тонн, а также на судоремонтных работах. Всего заводом "Янтарь" построено более 160 боевых кораблей и свыше 500 гражданских судов.