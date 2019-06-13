Минэкономразвития предложило возмещать иностранным компаниям траты на съемки в РФ

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Минэкономразвития подготовил проект постановления правительства о возмещении иностранным компаниям затрат на производство фильмов, сериалов и другой аудиовизуальной продукции в России.

Соответствующий проект опубликован на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.

Проект постановления, как отмечается в пояснительной записке, направлен, в том числе, на достижение к 2024 году показателя по объему экспорта услуг в размере $100 млрд в год.

Согласно проекту, объем субсидии предлагается рассчитывать исходя из документально подтвержденных затрат организаций, прошедших предварительный отбор, на аренду сценических постановочных объектов - павильонов, декораций, макетов местности, локаций - и съемочного, аудио-оборудования, осветительных приборов. Также субсидии предполагается выдавать на оплату услуг российских кинопроизводителей, компаний, осуществляющих постпроизводство.

Еще одним необходимым условием для получения рибейтов стало участие в кинопроизводстве российских специалистов - режиссеров, сценаристов, операторов, фотографов, продюсеров, актеров, массовки, дублеров, каскадеров и прочих.

По проекту постановления предполагается, что для получения субсидий произведение должно соответствовать одному из условий. Это может быть художественный фильм хронометражем более 60 минут либо с минимальной суммой расходов на производство в РФ более 20 млн рублей; документальный фильм минимальной продолжительностью более 40 минут либо при минимальной сумме затрат на территории России более 5 млн рублей; анимационный фильм с хронометражом более 60 минут или минимальной суммой расходов более 10 млн рублей.

Для получения субсидий при производстве сериалов хронометраж одной серии должен быть более 15 минут, а минимальная сумма расходов более 5 млн рублей на серию. При производстве анимационного сериала хронометраж должен быть также минимум 15 минут, но затраты меньше - более 3 млн рублей на серию. При создании проекта дополненной (виртуальной) реальности (VR/AR проект) - минимальная сумма расходов должна быть более 3 млн рублей.

Предполагаемый размер субсидий будет зависеть от пройденного квалификационного теста, проект должен набрать минимум 17 баллов из 41 возможного. Согласно проекту, размер субсидий составляет 25% от фактически понесенных на территории России затрат и 30% от фактически понесенных затрат на производство при условии создания в фильме "позитивного образа России". В последнем случае в сюжете должны быть представлены локации, архитектурные объекты, объекты культурного наследия или элементы национальной культуры, связанные с Россией, а также национальные атрибуты, напрямую способствующие продвижению позитивного образа России.