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Мединский пообещал субсидии зарубежным компаниям за съемки кино в России

Глава Минкульта Владимир Мединский сообщил, что компаниям компенсируют часть затрат на региональном и федеральном уровнях

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Зарубежные компании, снимающие фильмы в России, смогут рассчитывать на возмещение затрат на съемки (рибейт) не только на региональном, но и на федеральном уровне, сообщил глава Минкультуры РФ Владимир Мединский на международном форуме "Синепозимум" в Санкт-Петербурге.

"Разрабатываем один из документов по финансовой поддержке кинопроизводства на федеральном уровне. К внесению в Правительство готовится проект постановления о господдержке кинематографии в России, который предполагает выделение субсидий организациям кинопроизводства. В первую очередь, речь идет о зарубежных компаниях, которые снимают кино в России в сотрудничестве с российскими кинокомпаниями", - сообщил Мединский, слова которого приводит пресс-служба.

Министр уточнил, что кроме регионального рибейта, кинокомпании смогут получить и федеральный рибейт.

"Предполагается возврат в размере определенного процента от суммы, потраченной на территории РФ. Это будет так называемый федеральный рибейт, который будет выплачиваться в дополнение к рибейту региональному. Мы бы хотели, чтобы оператором этого проекта стал Российский экспортный центр (РЭЦ)", - сказал Мединский.

По словам министра, "даже те кинокомпании, которые приедут в Россию с проектами документальных или анимационных фильмов с относительно небольшим бюджетом, смогут получить поддержку и возмещение части расходов". Постановление поможет конкурировать со странами, где уже работает система рибейтов.

Минкульт Владимир Мединский Россия

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