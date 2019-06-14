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Бывшего руководителя Рязани арестовали по делу о недостроенной детской площадке

Путин на форуме ОНФ в мае назвал историю с площадкой "наглостью"

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - В Москве Басманный суд арестовал до 13 августа бывшего и.о. главы администрации Рязани Сергея Карабасова. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе суда. Его обвиняют в том, что он принял у строителей недостроенную детскую площадку стоимостью 4 млн рублей.

Бывшему чиновнику предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

Ранее в июне суд выбрал меры пресечения двум другим фигурантам этого дела. Начальник управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани Игорь Ковалев был отправлен под домашний арест, а гендиректора ООО "Уютный дом 62" Михаила Пузанова - арестовали.

Историю о недостроенной детской площадке в рязанском Лесопарке одна из участниц форума ОНФ в Сочи рассказала 16 мая президенту Владимиру Путину. Тот назвал случившееся "криминальной историей" и "наглостью", и выразил надежду, что об этом услышал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, который "не упустит шанса" проявить свои профессиональные качества.

Ранее рязанские СМИ писали, что в мэрии Рязани проблему с недостроенной площадкой комментировали в октябре 2018 года. Чиновники сказали, что получили от подрядчика спортивное и игровое оборудование для нее, которое было предусмотрено контрактом. По их словам, работы на площадке в Лесопарке завершить не успели из-за плохой погоды, поэтому комплекс временно разместили в другом парке. Однако по документам площадка была собрана и благоустроена.

Рязань Басманный суд Сергей Карабасов

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