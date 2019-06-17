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Mail.ru Group запустил голосовой помощник "Маруся"

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Mail.ru Group объявил о запуске в тестовом режиме собственного голосового помощника "Маруся".

С понедельника он доступен для скачивания в AppStore и Google Play, говорится в пресс-релизе компании. Для доступа к ассистенту нужно оставить заявку на сайте marusia.mail.ru или попросить доступ у тех, кто уже тестирует голосовой помощник.

В пресс-службе интернет-холдинга уточнили, что объем инвестиций в проект составляет $2 миллиона.

"Мы обучаем нейросеть для определения намерений пользователя и понимания вопросов, которые он задает. Алгоритмы поиска помогают нам извлекать важные факты из сказанного и формировать осмысленные ответы. Также глубокие сети обучаются распознаванию речи пользователя на миллионах примеров, что позволяет одинаково хорошо понимать различные особенности речи, варианты произношений и специфическую дикцию", - отметила вице-президент Mail.ru Group Анна Артамонова, слова которой приведены в сообщении.

"Маруся" помогает искать нужную информацию в интернете, включать музыку на радио или "ВКонтакте", уточнять прогноз погоды, стоимость авиа и железнодорожных билетов, какие фильмы идут в кино и др. Mail.ru Group также будет развивать "Марусю" с помощью внешних разработчиков, которые смогут получить у компании доступ к платформе разработки навыков для нее. В будущем Mail.ru Group может интегрировать "Марусю" не только в другие свои продукты, но и сервисы других компаний.

На российском рынке есть уже два голосовых помощника отечественной разработки. Первой стала Алиса от "Яндекса". Недавно банк "Тинькофф" презентовал помощника Олега.

Mail.ru Маруся

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