Знак "город бесов" несколько часов провисел на въезде в Екатеринбург

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Знак "Город бесов" появился возле указателя с названием города на въезде в Екатеринбург.

Он провисел несколько часов, после чего был снят, сообщил в своем телеграм-канале телеведущий Владимир Соловьев. По его словам, знак был демонтирован сотрудниками ГИБДД. Кто его установил, неизвестно.

Бесами Соловьев назвал жителей Екатеринбурга, которые выходили протестовать против строительства храма в сквере города.

В середине мая в центре Екатеринбурга прошли массовые акции протеста против строительства храма святой Екатерины в сквере Октябрьской площади у Драмтеатра. После недели протестов и задержаний, а также высказанной президентом Владимиром Путиным оценки происходящего и проведенного ВЦИОМ опроса губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 18 мая обратился к жителям Екатеринбурга с просьбой обсудить альтернативные площадки для строительства храма.

Проведенный опрос ВЦИОМ показал, что 74% опрошенных считают сквер неудачным местом для строительства храма. При этом вообще против строительства храма выступили 18% жителей города.

Власти Екатеринбурга заявили о готовности провести опрос, чтобы учесть мнение горожан о месте для постройки храма. В лидерах - несколько городских площадок, в том числе и защищаемый активистами сквер. В городе работает экспертная группа из депутатов, общественников и представителей епархии, которая определит формат голосования по выбору места для храма.