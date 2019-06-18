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Знак "Город храбрых" на короткое время появился на въезде в Екатеринбург

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Полиция Екатеринбурга разыскивает людей, установивших знак "Город храбрых" на въезде в Екатеринбург, где за сутки до этого убрали указатель "Город бесов". Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе УГИБДД Свердловской области.

Табличка "Город храбрых" появилась утром во вторник на въезде в Екатеринбург со стороны аэропорта Кольцово.

"В действиях граждан усматриваются нарушения, предусмотренные статьей 12.33 КоАП РФ (повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений). В настоящее время сотрудники полиции устанавливают лиц, разместивших данные несанкционированные знаки. Им грозит административная ответственность в виде штрафа до 10 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, в понедельник на въезде в Екатеринбург появился указатель "Город бесов". Так назвал Екатеринбург телеведущий Владимир Соловьев после майских акций протеста против строительства храма Святой Екатерины в сквере у местного Драмтеатра.

После того, как табличку демонтировали, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев написал в Instagram, что не стоит раздувать конфликт вокруг строительства храма святой Екатерины в городе и не нужно называть Екатеринбург городом бесов. Вместо этого губернатор предложил повесить на въезде другую табличку, которой бы все гордились, например, "город храбрых".

В середине мая в центре Екатеринбурга прошли массовые акции протеста против строительства храма святой Екатерины в сквере Октябрьской площади у Драмтеатра. После власти Екатеринбурга заявили о готовности провести опрос, чтобы учесть мнение горожан о месте для храма.

Рабочая группа определится со списком мест для возможной стройки 20 июня.

Екатеринбург

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