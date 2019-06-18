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Склад с пивом и водой загорелся в Ростове-на-Дону

В воскресенье по данному адресу сгорело еще одно складское помещение

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Двухэтажный склад с пивом и водой загорелся в Ростове-на-Дону, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

"В 02:47 по Москве произошло возгорание складского помещения по адресу пер. Нефтяной, 2А. Двухэтажный металлический ангар, горит кровля на площади 400 кв. метров. Пожару присвоен ранг №3. По предварительным данным, это склад готовой продукции - пива и воды", - сказал собеседник агентства.

По его словам, изначально существовала угроза распространения на соседние здания, однако в 4:05 по Москве она ликвидирована. Пострадавших нет. К тушению пожара привлечено 88 человек и 20 единиц техники.

Пожарные локализовали возгорание в 4:44 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 16 июня, по этому же адресу (Ростов-на-Дону, пер. Нефтяной, 2А) произошел еще один пожар в соседнем двухэтажном ангаре на площади 700 кв. метров.

Ростов-на-Дону

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