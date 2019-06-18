Более 1200 россиян за два года были осуждены за нарушение авторских прав

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Российские суды вынесли приговор в отношении более чем одной тысячи граждан, привлеченных к уголовной ответственности за нарушение прав на интеллектуальную собственность, заявил прокурор Главного уголовно-судебного управления Генпрокуратуры РФ Вадим Егоров.

"Согласно официальным данным, за прошедшие два года всего в России за преступления, связанные с нарушениями прав на результаты интеллектуальной деятельности, осуждено 1234 человека", - сообщил Егоров во вторник в Хабаровске на "круглом столе" по вопросам защиты прав на объекты интеллектуальной собственности. В совещании принимают участие прокуроры России и Китая.

В основном, по словам прокурора, осужденные привлекались по статье 146 Уголовного кодекса РФ за нарушения авторских прав, связанных с использованием аудио и видеозаписей при отсутствии разрешения правообладателя.

По информации представителя Генпрокуратуры, большинство были осуждены условно, треть нарушителей оштрафованы.